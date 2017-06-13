Англия

Нападающий Монако может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Руководство Ливерпуля намерено прилично потратиться на усиление состава в летнее трансферное окно, чтобы в следующем сезоне побороться за победу в чемпионате.

Как сообщает Daily Mail, мерсисайдцы предложили за 18-летнего Килиана Мбаппе 114 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп лично контактировал с французом, чтобы убедить того присоединиться к Ливерпулю.

В прошедшем сезоне Мбаппе сыграл за Монако в Лиге 1 28 матчей, забив 15 голов и сделав 6 результативных передач.