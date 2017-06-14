Англия

Эвертон обсуждает с Интером трансфер полузащитника Марцело Брозовича.

Директора Эвертона встретились с руководством Интера для обсуждения трансфера Марцело Брозовича, который пользуется большим спросом в Англии.

Руководство Интера заинтересовано в продаже хорвата, поскольку до 30 июня клубу нужно уложиться в финансовый фейр-плей, пополнив бюджет на 30 миллионов евро.

На продаже Брозовича Интер хотел заработать именно такую сумму, однако готов идти на уступки и снизить ценник до 20 миллионов.

Стоит отметить, что Интер сможет потратить 110 млн евро, не считая денег от продаж.