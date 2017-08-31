Полузащитник Барселоны Андре Гомеш привлек внимание со стороны клубов АПЛ.
Андре Гомеш, ФК Барселона
31 августа 2017, 00:43
До закрытия трансферного окна Тоттенхэма и Вест Хэм намерены арендовать хавбека Барселоны Андре Гомеша, сообщает Telegraph.
По информации источника, португалец хочет получать регулярную игровую практику.
Вест Хэм видит в Гомеше альтернативу Вильяму Карвалью, которого Спортинг Л не захотел отпускать, а Тоттенхэм продолжает искать усиление до закрытия трансферного окна.
Ранее сообщалось, что Ювентус предлагает 33 миллиона евро за Андре Гомеша.