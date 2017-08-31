Англия

Полузащитник Барселоны Андре Гомеш привлек внимание со стороны клубов АПЛ.

До закрытия трансферного окна Тоттенхэма и Вест Хэм намерены арендовать хавбека Барселоны Андре Гомеша, сообщает Telegraph.

По информации источника, португалец хочет получать регулярную игровую практику.

Вест Хэм видит в Гомеше альтернативу Вильяму Карвалью, которого Спортинг Л не захотел отпускать, а Тоттенхэм продолжает искать усиление до закрытия трансферного окна.

Ранее сообщалось, что Ювентус предлагает 33 миллиона евро за Андре Гомеша.