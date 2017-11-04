Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани стал третьим футболистом, который забил 100 голов в двух разных ТОП-5 чемпионатах Европы.
Эдинсон Кавани, twitter.com/psg_inside/
04 ноября 2017, 20:34
Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани оформил дубль в ворота Анже и помог своей команде одержать выездную победу со счетом 5:0.
Первый из голов уругвайца оказался его 100-м в чемпионате Франции и таким образом он стал всего лишь третьим футболистом в 21-м веке, который сумел забить 100 мячей в двух разных ТОП-5 чемпионатах Европы.
Кавани забил 112 голов в итальянской Серии А за Палермо и Наполи и 101 гол в французской Лиге 1 за ПСЖ.
Двумя другими футболистами с подобным достижением являются Златан Ибрагимович (122 гола в Серии А и 113 голов в Лиге 1) и Гонсало Игуаин (107 голов в Ла Лиге и 101 гол в Серии А).
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