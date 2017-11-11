Франция

Бразильский вингер Неймар начал сомневаться в правильности своего переезда из Барселоны в Париж.

Перебравшись из стана "сине-гранатовых" в ПСЖ прошлым летом, бразилец тут же начал отрабатывать уплаченную за него сумму в 222 млн евро на поле.

В данный момент на счету Неймара уже 11 голов и 10 результативных передач во всех турнирах, однако за пределами стадиона дела у нападающего складываются не лучшим образом.

Неймар конфликтует с партнером по команде Эдинсоном Кавани и главным тренером парижан Унаи Эмери. Также звездным статусом и особыми привилегиями нападающего не довольны и многие другие футболисты ПСЖ.

В добавок ко всему, бразилец скучает по сыну, который остался в Каталонии.

Как сообщает французское издание Lance, учитывая все имеющиеся неприятности, Неймар уже сожалеет, что согласился на переход в ПСЖ.

Ранее сообщалось, что сам бразилец отрицает конфликт с Эмери и Кавани.