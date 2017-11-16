Франция

От перехода в ПСЖ полузащитника Флуминенсе Вендела отделяют последние детали.

Центральный полузащитник Флуминенсе Вендел близок к переходу в Пари Сен-Жермен, сообщает Globo.

Представители парижского клуба прибыли в Рио-де-Жанейро на прошлой неделе, где провели переговоры с Флуминенсе и самим игроком.

Клубы согласовали сумму трансфера в размере 10 миллионов евро, и для завершения сделки сторонам осталось уладить последние детали. К ПСЖ 20-летний полузащитник должен присоединиться в январе.

За первую команду Флуминенсе, с которой он связан контрактом до 2020-го года, Вендел провел 38 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи, получив при этом пять желтых карточек.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.