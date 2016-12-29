Германия

В интервью Deutsche Welle Чичарито поговорил о перспективах Байера на текущий сезон, о развитии Бундеслиги и о возможном возвращении на Туманный Альбион.

— Как, по-вашему, складывается для Байера этот сезон?

— По сравнению с предыдущими, этот сезон очень непростой. Да, нам удалось то, что не получилось в прошлом году, — мы вышли из группы Лиги чемпионов, а теперь будем играть в одной восьмой против мадридского Атлетико. А в чемпионате... Даже не знаю, что сказать. Вы же сами знаете, на каком месте сейчас, к примеру, Лейпциг. Айнтрахт Франкфурт в прошлом сезоне боролся за выживание, а теперь борется за еврокубки. Так что, по-моему, Бундеслига становится все лучше и лучше, каждая команда верит в свои шансы, а мы просто должны побеждать в тех матчах, что остались.

— Вы играли в Англии, играли в Испании, а теперь в Германии. Немногим игрокам везет оставить свой след в этих трех чемпионатах.

— Да, я считаю, что мне очень повезло в этом плане. Я играл в трех лучших лигах мира — это невероятный опыт. А в Германии ко мне относятся просто чудесно, этот клуб дал мне возможность поверить в себя. Поэтому все, чего я сейчас хочу, — это вернуть Байер на заслуженное место и выкладываться на полную ради своей команды. Надеюсь, в Лиге чемпионов мы пробьемся как можно дальше, а в чемпионате — забронируем себе место в ЛЧ на следующий год.

— Бундеслига растет с каждым годом, у немцев явно есть амбиции стать вровень с Премьер-лигой и Ла Лигой или даже затмить их. Как считаете, это реально?

— Конечно. У каждого из этих троих чемпионатов есть свои плюсы и минусы. Но если Бундеслига этого действительно хочет, прежде всего, нужно доказывать свои притязания в еврокубках. Также не помешало бы докупить побольше хороших игроков. Все эти три чемпионата справляются отлично, даже не знаю, кто окажется сильнее. В АПЛ, Ла Лиге и Бундеслиге очень разная культура, разные болельщики — все по-своему относятся к игре и наслаждаются футболом. Но эта тройка для меня — лучшая. И я очень рад, что играю в Бундеслиге, которая так быстро развивается и вполне может стать сильнейшей в мире.

— Бавария абсолютно доминирует в Бундеслиге уже не первый год. Вы не опасаетесь, что из-за этого немецкий чемпионат может стать скучным для болельщиков?

— Да нет, я так не думаю. Вот взгляните на Испанию: там три лучшие команды, которые выигрывают все на внутренней арене в последние лет десять. И Ла Лига от этого не становится скучной. Даже если у одной из команд все складывается как нельзя лучше, это еще не значит, что чемпионство ей дается легко.

— Когда вы перешли в леверкузенский Байер, интерес к вам проявляли клубы со всех уголков Европы; но вы решили переехать в Германию, именно в эту команду.

— Да, много чего говорило в пользу Байера. Как ни посмотри, для меня были одни плюсы: зарплата выше, доверия больше, игра в Лиге чемпионов, борьба за место в топ-четверке в чемпионате. Лестер, например, в прошлом году показал пример того, как не самая именитая команда может на равных тягаться с лучшими клубами мира и побеждать — кто сказал, что для Байера что-то подобное невозможно? Здесь я куда более уверен в себе; в Германии ко мне вообще относятся как к одному из лучших игроков Бундеслиги. Так что я очень доволен и счастлив здесь.

— Благодаря чему, по-вашему, Карло Анчелотти, с которым вы работали в Реале, стал таким успешным тренером?

— Да, он действительно, один из лучших в мире. Он работает с игроками лично, сам близок со своими подопечными, знает все, что нужно, о тактике — он абсолютно всесторонне одаренный тренер. У каждого наставника свои взгляды на футбол, тренировочный процесс и управление клубом. Я работал с многими менеджерами, набрался у них опыта, и Бавария сейчас, как по мне, в очень хороших руках.

— Ваш наставник — Рогер Шмидт. Что он сделал, чтобы помочь вам стать лучше?

— Много чего. Он очень амбициозный тренер, любит играть в открытый, атакующий, стильный футбол, с высоким прессингом. Он не из тех, кто отсиживается в обороне и рассчитывает на контратаки. Мы часто отбираем мяч на половине поля соперника, атакуем очень быстро — такой тренер мне подходит. С ним я чувствую себя частью команды, которой хочу помочь всеми силами.

— Большую часть карьеры вы провели на скамейке запасных. В Англии вас считали суперсабом: "супер" — это хорошо, а вот "саб" — не очень. Как вы чувствуете себя теперь, когда выходите в стартовом составе каждую неделю? Это совсем другой уровень давления?

— Нет. Для меня ничего особо не изменилось: одна у меня минута или девяносто, я всегда стараюсь изо всех сил. Забавно, кстати, что все самые лучшие моменты моей карьеры происходили тогда, когда я начинал матч в старте. Иногда говорили, что я меняю ход игры, выхожу на поле и забиваю. Но это не были мои лучшие воспоминания. Например, с Манчестер Юнайед в финале Лиги чемпионов я вышел в старте (к несчастью, мы тогда проиграли). Когда мы побеждали в Премьер-лиге, один раз я забил девятнадцать мячей, второй — двадцать; и в большинстве случаев тогда я тоже выходил в старте с Робином, Руни или Данни. Теперь я доволен, но в прошлом никогда и не считал себя суперсабом. Я всегда был просто Чичарито: если могу что-то сделать за пятнадцать минут, то за девяносто смогу сделать это еще лучше. В Байере это прекрасно понимают. Каждый футболист мира желает играть как можно чаще; но в стартовом составе всего лишь одиннадцать мест, а в команде — двадцать пять человек. Кого выпускать, а кого оставлять на скамейке — решать тренеру, и это тоже составляющая футбола. Если честно, никакого особенного давления я не чувствую. Зато чувствую мотивацию выкладываться на полную и как можно дольше наслаждаться спортом, который мне так нравится.

— В этом году вы забиваете намного меньше, чем в предыдущем. Вас не беспокоит такая статистика?

— Все хотят забивать, даже голкиперы не против иногда отметиться голом. Самое главное — это то, что играю я хорошо, а голы обязательно придут.

— Один из ваших самых знаменитых голов — это мяч в ворота Атлетико за Реал в Лиге чемпионов на 88-й минуте. О чем вы подумали, когда увидели, что Байер в одной восьмой будет играть с Матрасниками?

— Ну сейчас-то все совсем иначе. Атлетико — одна из лучших команд Европы, в последние несколько лет они дважды сыграли в финале Лиги чемпионов, даже Ла Лигу выиграли. Ясное дело, что все надеются на более слабых соперников, каждому хочется пройти как можно дальше. Но в любом случае играть приходится против лучших команд мира — это ведь лучший турнир на клубном уровне. Я верю, что мы проведем два отличных матча и пробьемся в четвертьфинал.

— Ваш контракт в Леверкузене истекает в 2018 году. Вы еще не обсуждали с клубом новое соглашение? Что вообще думаете по этому поводу?

— И клуб, и я сам сейчас больше думаем о том, как лучше выступить в Бундеслиге. Я уже говорил, что это был очень напряженный месяц. Мы были сосредоточены на игре, на том, чтобы выйти из группы в Лиге чемпионов. Так что даже не знаю, когда мы поговорим о контракте. Я здесь очень доволен, мной тоже очень довольны — так что посмотрим. Вы же знаете, как я меняю команды, — все может решиться в один момент. Но я надеюсь, что Байеру со мной будет так же хорошо, как и мне с Байером.

— Ходили слухи о вашем возможном возвращении в Премьер-лигу: Ливерпуль и Тоттенхэм проявляли интерес. Вы не рассматриваете подобную возможность в будущем?

— Прежде всего, если эти слухи — правда, то мне очень приятно слышать об интересе таких команд. Вы же знаете, как поступают СМИ: могут просто напихать имен, чтобы создать давление или поднять рейтинги, а тренер в этот момент даже не думает о том, чтобы приобрести какого-то игрока в команду. Но, как я уже говорил, случиться может все, что угодно. В прошлом я даже и не представлял, что буду играть в Манчестер Юнайтед, в мадридском Реале и леверкузенском Байере, приму участие в двух чемпионатах мира со своей национальной сборной. Надеюсь, дальше все будет становиться только лучше.

— Не думаете ли вы о возвращении в Чивас ближе к завершению игровой карьеры?

— Хороший вопрос. Кстати, владелец клуба недавно почему-то заявил, что я обязательно завершу свою карьеру в Гвадалахаре. Это мой родной клуб, из моего города, я там вырос, мне дали все, что было нужно. И теперь я надеюсь, что смогу их отблагодарить. Очень люблю эту команду, всегда болею за Чивас и надеюсь, что они станут чемпионами. Да, дела у них не всегда идут гладко, но если я и вернусь в Мексику, первым вариантом для меня будет Чивас — в этом можно не сомневаться. Хотя я уже сказал, что не знаю, как все сложится в будущем. Англия, Ла Лига, Мексика... Сейчас я в Бундеслиге, и у меня здесь все хорошо. Даже не знаю, что еще добавить.

— Какой из ваших мячей самый важный?

— Сложно сказать. Для меня каждый гол — это очень хорошие ощущения. Мне сразу кажется, что я все делаю правильно, что у меня получается то, о чем я всегда мечтал. В Реале самым важным мячом для меня был гол в ворота Атлетико. В Манчестере хороших мячей было много, но один мне запомнился лучше всего — это когда мы выиграли у Челси и я забил на 32 секунде после выхода на поле. А в Байере — мой первый гол здесь, потому что он подарил мне уверенность в себе. За сборную — гол в ворота Франции, одной из лучших команд мира; тот мяч помог нам выйти из группы.

— Против какого защитника в Бундеслиге сложнее всего играть?

— В Бундеслиге, наверное, против Боатенга.

— Чего вам больше всего не хватает из Мексики в эту немецкую зиму?

— Тепла узкого круга моей семьи и моих друзей. 99% этих людей живет в Мексике. Вот по ним я больше всего и скучаю. Грустно, что нет возможности проводить время с семьей, гулять с друзьями.

— Назовите одиннадцать лучших европейских игроков.

— Давайте я лучше назову команду лучших мексиканских футболистов в Европе. Голкипер — Гильермо Очоа из Гранады. Правый защитник — Диего Рейес из Эспаньола. Центрбеки — Карлос Сальседо из Фиорентины и Эктор Морено из ПСВ. И слева в обороне — Мигель Лайюн, он играет за Порту. Все они отличные игроки, очень важные для своих команд.

— А что насчет полузащиты?

— Два центральных полузащитника — это Андрес Гуардадо из ПСВ и Эктор Эррера из Порту. На правом фланге — Карлос Вела, он очень хорошо проявил себя в Реал Сосьедаде; а слева — Хесус Корона, тоже из Порту. Впереди пара форвардов — Рауль Хименес и Хавьер Чичарито Эрнандес. Ну и Джонатан дос Сантос на скамейке запасных.

Deutsche Welle