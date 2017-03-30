Германия

Манчестер Юнайтед проявляет интерес к полузащитнику Баварии Джошуа Киммиху.

Вслед за Сити еще один манчестерский клуб хочет купить хавбека Баварии Джошуа Киммиха. Об интересе Красных Дьяволов к немцу информирует Kicker.

МЮ и Горожане уже делали в Баварию запросы по поводу возможности трансфера 22-летнего игрока.

Защитник Баварии Джошуа Киммих вызвал интерес со стороны Манчестер Сити, но мюнхенский клуб дал понять, что у него долгосрочные планы на 22-летнего игрока.

Киммих в текущем сезоне Бундеслиги принял участие в 19 играх, забив 4 мяча и отдав 1 результативную передачу.