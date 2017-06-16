Футбольный клуб Бавария внес небольшие изменения в свой логотип.
Лого баварии, getty images
16 июня 2017, 18:39
С первого взгляда сложно заметить изменения эмблемы мюнхенцев, однако их насчитывается целых пять.
1. Теперь используется более темный синий цвет – HEX #0066b2
2. Более теплый оттенок красного – HEX #dc052d
3. Видоизменилась буква М.
4. Ромбы теперь повернуты не на 30, а на 35 градусов и не так сильно обрезаны. На эмблеме теперь помещается только 7 синих ромбов в центре.
5. Видоизменилась буква С.