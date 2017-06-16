Германия

Футбольный клуб Бавария внес небольшие изменения в свой логотип.

С первого взгляда сложно заметить изменения эмблемы мюнхенцев, однако их насчитывается целых пять.

1. Теперь используется более темный синий цвет – HEX #0066b2

2. Более теплый оттенок красного – HEX #dc052d

3. Видоизменилась буква М.

4. Ромбы теперь повернуты не на 30, а на 35 градусов и не так сильно обрезаны. На эмблеме теперь помещается только 7 синих ромбов в центре.

5. Видоизменилась буква С.