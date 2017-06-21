Германия

Переход нападающего Боруссии Усмана Дембеле в Барселону может стать самой крупной сделкой, совершенной при участии немецкого клуба.

В данный момент переговоры между Усманом и Барселоной находятся на продвинутой стадии. Каталонцы твердо намерены заполучить игрока, при этом и сам француз хочет пополнить ряды сине-гранатовых.

Усман уже попросил своего агента сделать все возможное, чтобы продать его в испанский гранд, однако Шмели отказываются отпускать своего игрока меньше, чем за 90 млн евро.

Ранее Барселона предлагала за Дембеле немного больше 50 млн, но твердое желание каталонцев заполучить перспективного 20-летнего игрока может заставить их выложить требуемую дортмундцами сумму.

Если же трансфер Усмана за 90 млн состоится, он может стать рекордным в истории Бундеслиги.

В данный момент самым дорогим игроком, в переходе которого участвовал немецкий клуб, является Кевин де Брайне. За бельгийского полузащитника Манчестер Сити в 2015-м году заплатил Вольфсбургу 74 млн евро.

В завершившемся сезоне на счету Дембеле 6 голов и 12 результативных передач в 32-х матчах Бундеслиги.