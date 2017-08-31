Германия

"Быки" усиливают среднюю линию хавбеком Байера.

Лейпциг в самое ближайшее время планирует укрепить состав словенским хавбеком Кевином Камплем. Об этом сообщает Bild.

Права на Кампля принадлежат Байеру. Леверкузенцы заработают на этом трансфере около двадцати миллионов евро.

Оклад хавбека в Лейпциге составит три миллиона евро в год. Таким образом, он станет одним из наиболее высокооплачиваемых футболистов в команде.

В прошлом сезоне Кампль провел на поле 30 матчей, сумев забить 1 гол и сделав 2 ассиста.