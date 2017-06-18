Италия

Защитник Аталанты Андреа Конти станет игроком Милана, если Дьяволы заплатят 25 млн евро.

Аталанта согласилась пойти на некоторые уступки Андреа Конти и снизила цену на его трансфер до 25 млн евро.

Защитник уже согласовал личный контракт с Миланом и выразил желание присоединиться к россо-нери.

Интер пытался перехватить игрока, но сам Конти не намерен менять свое желание. Агент уже пригрозил Аталанте забастовкой футболиста, если она не продаст Андреа.

Милан пока что предлагает 20 млн евро за защитника.