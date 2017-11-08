Италия

Экс-полузащитник Милана Дженнаро Гаттузо высоко отозвался о своем бывшем партнере партнере по команде — Андреа Пирло.

Месяц назад Пирло объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

По этому случаю журналисты задали его бывшему партнеру по команде Дженнаро Гаттузо вопрос, помог ли он Пирло стать лучше в свое время. Как оказалось, сам Рино считает нецелесообразным сравнивать свой талант с талантом Андреа. На данный вопрос он ответил:

"Не сравнивайте нутеллу с дерьмом".

"Когда я смотрел на то, как играет Пирло, то каждый раз задумывался над сменой профессии".

"Мы начали играть вместе еще в сборной Италии U-15, и уже тогда он был настоящим зверем. Он мог в легкую пробежать тысячу метров, обладал просто невероятной физической формой. Именно благодаря ей он смог выступать на высочайшем уровне до такого возраста".

"Кроме того, Андреа – отличный парень. С ним никогда не бывало скучно", — сказал Гаттузо в интервью Radio 24.

Ранее сообщалось, что Пирло может трудоустроиться в Ювентусе.