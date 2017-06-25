Португалия

Полузащитник Расинга Маркос Акунья в следующем сезоне будет защищать цвета Спортинга из Лиссабона.

Спортинг согласовал переход Маркоса Акуньи, — сообщает Record.pt.

Расинг получит за своего хавбека 11 млн евро, а сам игрок подпишет четырехлетний контракт с португальскими Львами.

В нынешнем сезоне на счету Акуньи 8 голов и 12 ассистов в 24 матчах чемпионата Аргентины.

Спортинг в завершившемся чемпионате Португалии занял третье место и в следующей кампании сыграет в квалификации Лиги чемпионов.