Полузащитник Расинга Маркос Акунья в следующем сезоне будет защищать цвета Спортинга из Лиссабона.
Маркос Акунья, racingclub.com.ar
25 июня 2017, 09:33
Спортинг согласовал переход Маркоса Акуньи, — сообщает Record.pt.
Расинг получит за своего хавбека 11 млн евро, а сам игрок подпишет четырехлетний контракт с португальскими Львами.
В нынешнем сезоне на счету Акуньи 8 голов и 12 ассистов в 24 матчах чемпионата Аргентины.
Спортинг в завершившемся чемпионате Португалии занял третье место и в следующей кампании сыграет в квалификации Лиги чемпионов.