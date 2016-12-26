Испания

Экс-полузащитник Барселоны, а ныне посол клуба Роналдиньо признался, что сине-гранатовые заинтересованы в полузащитнике Ливерпуля Филиппе Коутиньо.

Сейчас Коутиньо не играет из-за травмы лодыжки, однако в ближайшие пару недель Филиппе должен вернуться на поле. До травмы он забил 5 мячей в 13 матчах АПЛ в этом сезоне.

"Я надеюсь, когда он вернется после травмы, он наберет ту же форму и будет демонстрировать ее до конца сезона в Ливерпуле", — заявил Роналдиньо.

"Филиппе – один из выдающихся игроков в Европе в этом сезоне. Я знаю, что он очень нравится Барселоне".

"Ливерпуль попытается сохранить Коутиньо, им нужно строить команду вокруг него. Но когда футболист выступает на таком уровне, другие клубы всегда будут им интересоваться".