Испания

Испанская Малага расторгла контракт с наставником команды Хуанде Рамосом по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что ранее о расставании с экс-наставником днепровского Днепра сообщил президент Анчоусов Абдулла Аль Тани.

Как сообщает официальный сайт Малаги, клуб прекратил сотрудничество с Рамосом по обоюдному согласию сторон.

Стоит отметить, что 62-летний испанский специалист возглавил Анчоусов в конце мая, заключив контракт до лета 2019 года.

После 16 сыгранных туров текущего розыгрыша испанской Примеры Малага с 21 очком в активе расположилась на 11-й позиции турнирной таблицы.

Интересно, что занять вакантный пост главного тренера Анчоусов может наставник австрийского РБ Зальцбург Оскар Гарсия.