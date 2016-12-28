Испания

Уругвайский специалист Марсело Ромеро стал главным тренером Анчоусов.

На протяжении последних трех сезонов Ромеро работал в тренерском штабе Малаги. Уругваец сначала был помощником Хави Грасии, а затем Хуанде Рамоса.

Как сообщает официальный сайт Малаги, сегодня Ромеро был представлен команде уже в качестве главного тренера.

О сроках контракта не сообщается, а по информации Marca стороны согласовали соглашение до конца текущего сезона.

На своем посту Ромеро сменил Хуанде Рамоса, который покинул клуб по обоюдному согласию сторон.

После 16 сыгранных туров текущего розыгрыша испанской Примеры Малага с 21 очком в активе расположилась на 11-й позиции в турнирной таблице.