Испания

Уже экс-тренер Валенсии Чезаре Пранделли назвал причины своего ухода из клуба.

Вчера Пранделли покинул Валенсию. В клубе он пробыл всего-навсего три месяца, и при нем Летучие мыши не смогли улучшить свои результаты.

"Я очень расстроен, ведь моя мечта разрушилась. Сейчас все мои эмоции всплыли на поверхность", — сказал Пранделли в интервью Marca.

"Владелец Валенсии обещал мне, что клуб сможет в зимнее трансферное окно подписать четверых футболистов, но 29 декабря план изменился и речь пошла об одном игроке".

Ранее сообщалось, что Пранделли хочет видеть в клубе форварда Вест Хэма Симоне Дзадзу.

"Получилось, что клуб мог подписать Дзадзу или какого-либо полузащитника. Я хотел, чтобы трансфер Дзадзы был оформлен к 27 декабря, но к моему удивлению этого не произошло".

Напомним, что временно тренировать Валенсию будет Воро.