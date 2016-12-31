Уже экс-тренер Валенсии Чезаре Пранделли назвал причины своего ухода из клуба.
Чезаре Пранделли, ФК Валенсия
31 декабря 2016, 17:15
Вчера Пранделли покинул Валенсию. В клубе он пробыл всего-навсего три месяца, и при нем Летучие мыши не смогли улучшить свои результаты.
"Я очень расстроен, ведь моя мечта разрушилась. Сейчас все мои эмоции всплыли на поверхность", — сказал Пранделли в интервью Marca.
"Владелец Валенсии обещал мне, что клуб сможет в зимнее трансферное окно подписать четверых футболистов, но 29 декабря план изменился и речь пошла об одном игроке".
Ранее сообщалось, что Пранделли хочет видеть в клубе форварда Вест Хэма Симоне Дзадзу.
"Получилось, что клуб мог подписать Дзадзу или какого-либо полузащитника. Я хотел, чтобы трансфер Дзадзы был оформлен к 27 декабря, но к моему удивлению этого не произошло".
Напомним, что временно тренировать Валенсию будет Воро.