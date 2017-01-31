Принадлежащий Монако нападающий Ласина Траоре переедет из России в Испанию.
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31 января 2017, 14:45
L’Equipe сообщает, что Траоре остаток сезона проведет в хихонском Спортинге, помогая тому вести борьбу за выживание.
26-летний ивуариец первую половину сезона провел в составе ЦСКА. Он успел сыграть во всех турнирах 21 матч и забить 6 голов.
Монако решил отправить его снова в аренду, но в Хихон, за что получит от астурийцев 1 млн. евро.
В Спортинге в нападении играют Дуйе Чолп, Карлос Кастро и Борха Вигера.