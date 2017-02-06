Испания

Насриды смогли неожиданно добыть вторую победу в чемпионате в этом сезоне.

Гранада до этого матча одержала лишь одну победу в Примере. Мало кто ожидал, что вторая виктория случится в матче с очень серьезным Пальмасом.

Насридам удалось быстро открыть счет. Андреас Перейра, получив недалеко от штрафной пас от Карселы, подняв мяч, смачно пробил в верхний угол ворот Вараса. Гранада повела, а засов из пяти защитников плотно закрылся возле своих ворот.

У Канареек было несколько моментов, но шикарно играл Очоа. Также эффектно пробивал ножницами через себя Боатенг, но его удар ушел выше ворот.

После перерыва два отличных момента имел Хесе, но в первом случае он не смог нормально замкнуть передачу на дальней штанге, а во втором случае ворота снова спас Очоа.

Гранада выстояла и сравнялась по очкам со Спортингом, а на последнее место вернулась Осасуна.

Football.ua

Гранада – Лас Пальмас 1:0

Голы: Андреас Перейра, 17

Гранада: Очоа – Фульке, Сонье, Ингасон, Гастон Силва, Куэнка – Малле (Литри, 60), Андреас Перейра, Агбо, Карсела (Бога, 60) – Адриан Рамос (Кравец, 88)

Лас Пальмас: Хави Варас – Мишел (Симон, 18), Лемос, Бигас, Дани Кастельяно – Висенте Гомес (Хесе Родригес, 67), Монторо, Хонатан Виера – Тана, Ливайя (Халилович, 81), Боатенг

Предупреждения: Андреас Перейра, Агбо, Адриан Рамос, Сонье, Гастон Силва, Лемос – Боатенг, Бигас