Испания

Алавес заключил новые контракты с вратарем Фернандо Пачеко и защитником Виктором Лагуардией.

Контракты с обоими исполнителями подписаны до 2020 года.

Церемония подписания состоится сегодня вечером в 16:00.

24-летний Пачеко перешел в Алавес из Реала летом 2015 года и сразу стал основным в команде. В текущем сезоне он сыграл 22 матча.

27-летний Лагуардия выступает за Алавес с 2014 года, также регулярно в основе. На его счету в этой темпораде 21 матч и 2 гола.

Напомним, вчера Алавес впервые в истории вышел в финал кубка Короля.