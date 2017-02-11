Испания

Защитник Атлетико Диего Годин имеет шансы сыграть против Байера, если его восстановление после травмы бедра пройдет благополучно.

Поединок против Барселоны в Кубке Испании (1:1) ознаменовался для Атлетико не только вылетом из турнира, но еще и травмой ключевого защитника Диего Година.

Уругваец получил мышечную травму правого бедра І степени.

Атлетико точно не сможет рассчитывать на Диего в поединках против Сельты в воскресенье и хихонского Спортинга на следующих выходных. Однако есть шансы, что Годин восстановится к игре против Байера в 1/8 финала Лиги чемпионов 21 февраля.

Все еще не готов играть Хосе Хименес, который получил подобную травму, однако тренер Матрасников Диего Симеоне заявил, что тот сможет принять участие в матче против Сельты.

Еще один игрок центра обороны Атлетико, Лукас Эрнандес Пи, вовлечен в судебное разбирательство из-за насилия над своей девушкой. 21 февраля он должен явиться в суде и пока еще не известно, станет ли футболист просить перенести слушания.