Испания

Football.ua подводит итоги двадцать второго тура чемпионата Испании.

Тур травм, красивых голов и интересных матчей. О них мы поговорим ниже. Правда, в конкретной хорнаде вот это вот всё на расположение команд на вершине таблицы не повлияло. Первые 5 коллективов синхронно выиграли, а очки в который раз потерял Вильярреал. В хвосте Примеры успех праздновали лишь футболисты из Хихона, которые включились в серьезную погоню за Леганесом. Отметим также успехи Эйбара и Атлетика. Басков отделяет лишь 1 очко от еврокубкового 6-го места.

Снова у нас есть лидер в гонке снайперов. Это Луис Суарес, оформивший дубль в матче с Алавесом. Месси отметился лишь голом, как и Роналду.

Игрок Тура

Проще всего будет отдать эту номинацию Луису Суаресу, у которого 2+2 в этом туре, но обратим внимание на Педро Леона с его 1+2. С Эль Пистолеро всё же спрос больший.

Гол тура

У гениального удара опытнейшего Фернандо Торреса конкурентов нет. Его парашют спиной к воротам будет претендовать на звание гол сезона вместе с взятием ворот Кевина-Принса Боатенга.

Неудачник тура

Яго Эррерин допустил серьезную ошибку в матче со Спортингом, которая может стоить ему места в стартовом составе. А Леганесу – в Примере.

Сборная тура

Эспаньол – Реал Сосьедад. На кону – Европа

Каталонцы и баски хотят забыть свои скитания в середине таблицы, как страшный сон. Текущий сезон дает надежду болельщикам обоих коллективов на то, что в еврокубки можно будет вернуться уже следующей осенью. Но ближе к ним всё же Ла Реал. Чури-Урдин сыграли против очень осторожного Эспаньола не менее прагматично, чем любит Кике Санчес Флорес. Захватив контроль над мячом, Доностийцы атаковали из глубины, давая меньше шансов соперникам на успешную контратаку. Впрочем, без Пабло Пьятти одна из главных опций Флореса сошла на нет.

Именно пасом из глубины Иньиго Мартинес вывел на свидание с Лопесом Велу. Именно атакуя далеко от ворот соперника, Ильяраменди решился ударить с дальней дистанции. Помог ему забить такой важный мяч Хави Фуэго, постелившийся в подкате. Затем в обороне Сосьедад сыграл образцово. Эспаньол, игравший с Кайседо на острие и Жераром Морено перед ним, никак не мог позиционно создать что-то толковое у ворот Рулли, но гений набравшего форму Хосе Рейеса принес плоды. Эрнана Переса часто обвиняют в том, что он увлекается индивидуальными действиями, но именно жадность парагвайца на пятачке помогла забить ему один из мячей. Впрочем, басков он не расстроило.

Герой матча. Асьер Ильярраменди практически идеально справился со своими обязанностями в опорной зоне, регулярно отбирая (6 раз) и перехватывая (3 раза) мячи. Именно на Ильяре держался контроль мяча, а вишенкой на торте стал гол хавбека, принесший победу.

Событие матча. Эрнан Перес обогнал Нельсона Вальдеса, забив 15-й мяч в Примере, в списке лучших парагвайских снайперов Ла Лиги текущего века. Впереди лишь Роке Санта-Крус, уехавший на родину (26 голов).

Бетис – Валенсия. Матч без приобретений

Обе команды должны быть разочарованы данной игрой. Бетис упустил кучу возможностей и не взял три очка на своем поле с опять увязшей в кризисе Валенсией. Лос Чес провели очередной, мягко говоря, невыразительный матч, но также имели моменты, чтобы выйти вперед. Четыре сэйва совершил Антонио Адан, а еще однажды арбитр обязан был назначать пенальти за игру рукой в штрафной Пессельи. Завершилось для Летучих Мышей всё вовсе печально: травму получил Санти Мина. После вылета Родриго да и вовсе не самой богатой линией атаки для Воро это может статья настоящим ударом. Санти при нем играл действительно хорошо. Особенно, на фоне своих партнеров.

Герой матча. Выделить можно Ризу Дурмиси, Дани Себальоса и Петроса, которые очень уверенно действовали в защите, а также постоянно обостряли ситуацию впереди. Запомнился больше всего Дани. Может, из-за прически. А может, из-за того, что именно у этого молодого конструктора чаще всего в ногах оказывался мяч.

Событие матча. Травма Санти Мины, которая ставит в тупик и так не самую удачливую команду Испании.

Алавес – Барселона. Когда погром не огорчает

Редко когда можно увидеть и услышать, как болельщики поддерживают команду, проигрывающую со счетом 0:6. Кроме того, болели на Мендисорросе так, как будто их любимцы снова побеждают Барселону, а не наоборот. Любимцы же в это время вальяжно ходили по полю и не стеснялись не успевать не только за Месси, Неймаром и Суаресом, но и за Жереми Матье и Андре Гомешем. Да, Барса славно покуражилась, отомстив своим обидчикам за сенсацию в первом круге. Кроме того, Луис Энрике сумел провести такую нужную накануне встречи в Лиге чемпионов против ПСЖ ротацию, дав отдохнуть ряду исполнителей. В Витории же просто продолжили праздновать исторический выход в финал Копы дель Рей.

Но затем произошло страшное. Алейш Видаль получил тяжелейшую травму и вылетел до конца года. Самое ужасное то, что Алейш прекрасно начал год, набрал форму, да и в матче с басками был одним из лучших, отдав при этом ассист. Но теперь Блаугранас нужно срочно искать замену для Алейша, ведь на одном Серхи Роберто Лигу чемпионов не выиграешь. Спросите это у Франка Райкарда, который своего любимца Олегера всё же подстраховывал при помощи Беллетти.

Герой матча. Отличное шоу от Луиса Суареса (2 гола + 2 ассиста) при полном попустительстве обороны соперников. Надеюсь, уругваец, забивая голы, не слышал праздничного запашка от новоиспеченных финалистов Кубка Короля.

Событие матча. Страшная травма Алейша.

Атлетик – Депортиво. На плечах ветерана

Тренер Львов Эрнесто Вальверде скажет, что его команда играет на Адуриса и строит свои атаки так, чтобы мяч можно было удобнее передать 35-летнему нападающему. Это было заметно во втором тайме, когда уступающие баски всеми силами шли вперед, но делали это с оглядкой, где именно находится Адурис. И их ставка сработала! Удар головой помог Муниаину добить круглого в сетку, а победный мяч и вовсе забил сам Адурис, коршуном бросившись на отскочивший от защитника мяч. Не обошлось и без его потрясающего взаимопонимания с Маркелем Сусаэтой, вышедшим на замену и фактически два раза ассистировавшему в ключевых моментах голеадору.

Очень интересно выглядел ход субботнего матча, если смотреть на него сквозь призму противостояния в первом круге. Счет потрясающим ударом с дальней дистанции открыл Эмре Чолак – галисийский ответ Раулю Гарсии. На Риасоре именно выстрел Гарсии (также в конце первого тайма!) принес победу баскам. Но на этот раз у соперников нашлись козыри, а у Депортиво снова их не оказалось. В том числе и из-за логичного спада Флорина Андоне.

Герой матча. Адурис нанес три удара в створ ворот соперника и два из них принесли команде голы.

Событие матча. Выход на поле Итурраспе и Сусаэты. Именно благодаря данной рокировке Эрнесто Вальверде смог добиться нужного результата.

Осасуна – Реал. Зидан ищет ответы

В матче против Осасуны ЗиЗу решил выпустить 5 номинальных защитников, но универсал Начо постоянно страховал края, а затем и вовсе отправился на правый фланг, заменив Данило. На поле вышел Джеймс Родригес и колумбиец стал ключевым футболистов в составе Лос Бланкос. Десятый номер перемещался по всему полю, отбирал и отдавал заостряющие передачи, фактически исполнив ту роль, которую делал дисквалифицированный Кроос. Такая опция в рукаве Зидана может определенно упростить ему жизнь в случае травм центрхавов и дисквалификаций. Атака же на классе закатила в ворота Красненьких два мяча, сделав нужную разницу в счете.

Осасуна также не может быть разочарована игрой, только результатом. Держались аутсайдеры очень неплохо, целых 8 раз пробили в створ ворот. Серхио Леон в очередной раз отлично разобрался в завершении, сделав заявку на то, чтобы перейти летом в более сильный клуб. Но для Реала такого яркого перфоманса от Осасуны недостаточно. Да и Сальваторе Сиригу подвел, ведь гол Роналду в большей степени произошел по его вине.

Герой матча. Кейлор Навас выдает поразительные матчи после того, как появляются слухи о том, что Реал купит нового вратаря. Вот и после слухов про Куртуа и Де Хеа костариканец сделал целых 7 сэйвов в матче с Осасуной.

Событие матча. Увы, но зрители увидели еще одну ужасную травму тура. Перелом ноги Тано Боннина слабонервным лучше не смотреть.

Вильярреал – Малага. Все условия для ничьи

Вильярреал был фаворитом встречи, но различные обстоятельства помешали кастельонцам отпраздновать победу на своем поле. Вмешался Камени, сделавший 4 сэйва, быстрый гол выздоровевшего Шарлеса, а также глупейшее удаление Роберто Сориано. Когда Сансоне затоптали в штрафной, а Бруно реализовал пенальти, показалось, что шансов у Анчоусов на позитивный исход мало. Но в меньшинстве Вильярреал ничего поделать не смог. А вот Марсело Ромеро может гордиться прибавляющей обороной и атакой, куда вернулся забивной небразильский бразилец Шарлес.

Герой матча. Без Шарлеса и Сандро атака небесно-голубых смотрелась эпизодами просто жалко. А вот сеньор Диас, оправившись после повреждение, смог сделать переднюю линию андалусийцев полезной.

Событие матча. Удаление Роберто Сориано, которое помешает сыграть ему минимум в следующем туре. А это выезд в Сан-Себастьян. Битва за еврокубки.

Леганес – Спортинг Х. Кто лучше перестроился

Хихонцы 6 из последних 7 матчей в Сегунде в Леганесе выиграли. Нельзя сказать, что астурийцы ехали в пригород Мадрида в статусе фаворитов, но переживающий кризис/перестройку Леганес точно на статус фаворита не заслуживал. Пепинерос славно затарились зимой, а вот хихонцы могут похвастаться разве что Ласиной Траоре, который в Примере уже голом отметился. Но главная новая деталь в хихонской машине – Руби. Он устанавливает свою диктатуру в команде, прекратив такую традицию, как предматчевое посещения раздевалки отцом Фернандо Фуэйо, длившуюся 20 лет. Руби понимает, что он временщик и в оставшееся время сможет заработать репутацию спасителя, что ему не удалось сотворить в Леванте.

Леганес же Руби переиграл. Форменная возня практически без моментов длилась до гола Канельи в середине второго тайма. Да и не случился бы этот гол, если бы глупый ляп Яго Эррерина. А затем Бурги, отдавший тот самый хитрый ассист с углового на Канелью, забил второй мяч в контре. Хихонцы сделали хороший шаг к тому, чтобы затолкнуть Леганес в опасную зону и вернуться из болота после нескольких месяцев прозябания без побед. А вот в Леганесе начнут думать о том, чтобы отправить в отставку Асьера Гаритано – единственного тренера новичков, который работает еще со времен Сегунды.

Герой матча. Бурги начал пропадать из состава Спортинга еще при Абелардо. Получил шанс он у Руби и использовал его на отлично. Изобретательность помогла сделать ему ассист, а скорость – забить гол.

Событие матча. Хихонцы взяли классические 6 очков и вместо -5 их отделяют всего 2 балла от безопасной части Примеры. Ну и статистика успеха на Бутарке всё же продлилась.

Лас Пальмас – Севилья. А всё решила простота

Сетьен и Сампаоли. Противостояние СС, как все и предполагали, подарило нам дуэль двух команд, исповедующих комбинационный футбол, нацеленный на ворота соперника. Коллективы точно передавали мяч друг другу (84-81% по точности пасов) при преимуществе Канареек во владении и количестве этих самых передач. Моменты Севильи были более запоминающимися, но мяч долго не шел в ворота. В завершении командам не хватало уверенности. Хесе играл слишком прямолинейно, у Бен Йеддера были те же проблемы. Иногда казалось, что мяч хотят завести в ворота.

Решил всё тривиальный эпизод после выноса Рико от своей штрафной. И как это часто бывает при участии команды Сампаоли (12-й раз в сезоне) – сработали замены. Высоченный Иборра сбросил в центре круглого на ход Хоакину Корреа, а аргентинец по правому флангу включил скорость, расправившись с защитником и переиграв вратаря. За 10 минут до финиша Нервион уже мог закрыться и действовать по счету, что у рохибланкос в этом сезоне получается превосходно. Пальмас же во втором матче кряду минимально проигрывает. Есть подозрение, что это явление лишь временное.

Герой матча. Серхио Рико знатно потрудился в рамке, отразив 7 ударов соперников. Уверенная игра вратаря сборной Испании.

Событие матча. Лас Пальмас не проигрывал в Примере в 16-ти матчах подряд еще с марта прошлого года. Серию прервал Нервион.

Атлетико – Сельта. Шедевр для Шмидта

Поглазеть на матч соперников в Лиге чемпионов приехал из Леверкузена тренер Байера Рогер Шмидт. Совсем не ясно, какой Атлетико отпечатался у него в голове: часто ошибающаяся, растерянная, кризисная команда или опасный раненный зверь, способный за несколько минут выиграть проигранный матч?

Поединок изобиловал ошибками и что удивительно – изначально в исполнении именно Матрасников. Команды, которая на мировом уровне считается примером надежности и осторожности. Сначала Мойя выбьет мяч прямо в голову Кабралу, затем Фернандо Торрес, исполнивший шедевр в ворота Альвареса зарядит мяч в перекладину с точки (6-й промах Атлети в сезоне из 9-ти). Потом два убойных шанса для Гвидетти, один из которых швед реализовал.

Что делал Симеоне? Ну, изменял атаку с 4-3-3 с Торресом на острие в 4-2-4 с флангами имени Корреа и Карраско. Как выяснилось позже, его затея сработала. Без опоздания. Янник сыграл на подборе и мощно выстрелил по воротам, а Корреа с правого фланга в стиле английского крайка навесил точно на Гамейро. Дуэт французов забыли в штрафной защитники Сельты, чего им не простили. Атлетико вырвал неожиданную победу, что оценили немногочисленные болельщики на Кальдероне. Которых распугал или ветер с дождем и холодом, или неудачи их любимой команды.

Герой матча. Упавшее знамя Матрасников поднял именно Карраско, сравняв счет. А ведь еще в первом тайме основная опасность исходила от него, лучше всех приспособившись к атаке на фланге.

Событие матча. Потрясающий гол Торреса. Да и матч был потрясающим, под стать центральному.

Эйбар – Гранада. Лаос на огороде

Закрыл тур матч на газоне стадиона Ипуруа, который мало чем напоминал газон команды из топ-чемпионата южной страны. Полосы без травинки бросались в глаз, но никак не мешали хозяевам доминировать на своем неидеальном поле. К тому же, не таким уж мастерами являются Насриды, чтобы им предъявлять претензии к состоянию травы. А вот обслуживавшему матч Матеу Лаосу стоит сказать несколько резких слов. Арбитр начал матч с не самого очевидного пенальти в ворота Гранады, а второй мяч Энрич забил, судя по всему, из офсайда. Даже, если закрыть глаза на неназначенный пенальти за фол на Кравце, претензий к Матеу немало.

Артем Кравец впервые вышел в атаке в старте в паре с Адрианом Рамосом. Артем нанес 7 ударов в сторону ворот (2 – в створ), а его колумбийский партнер – 0, хотя и был заменен раньше. С мячом также украинец встречался часто, постоянно находясь в поиске снаряда и навязывая борьбу. Был и действительно хороший момент у украинца во втором тайме, но они с Малле его не реализовали. В целом – очередная неплохая игра Кравца и ужасный матч для его команды.

Герой матча. Педро Леон выдал чудесный поединок, дважды став ассистентом и один раз забив гол в ворота Граны.

Событие матча. Тот самый пенальти в начале матча, который предопределил ход всего поединка.

Олег Ткачук, Football.ua