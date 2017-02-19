Испания

Защитник Реала Дани Карвахаль поделился впечатлениями после матча с Эспаньолом (2:0).

Вчера Реал переиграл Эспаньол 2:0 и оторвался от Барселоны на 4 пункта. При этом блаугранас сыграли на матч больше.

"Мы в этот раз играли раньше Барселоны и пытались набрать 3 очка. Так и получилось", — заявил Карвахаль.

"Нам немного не хватало ритма, но сейчас пора сконцентрироваться на среде (Сливочные сыграют перенесенный матч с Валенсией – прим.). Мы упорно работаем и располагаем очень глубоким составом".

"Теперь нам нужно выигрывать каждый матч, чтобы достичь своих целей. Если ты справляешься со своим "домашним заданием", то давление оказывается уже на твоего соперника. В прошлом сезоне мы заняли 2-е место, нужно было возвращаться в борьбу, хотя это и было непросто".

В нынешнем сезоне на счету Карвахаля 14 матчей (1 ассист) в Ла Лиге.