Испания

В ближайшее трансферное окно нападающий Реала Карим Бензем может отправиться в ПСЖ, тогда как в обратном направлении последует форвард французской команды Эдинсон Кавани.

Как информирует издание Goal.com, ссылаясь на испанские источники, ПСЖ и Реал уже сейчас вступили в переговоры касательно возможного обмена форвардов Кавани и Бензема.

Вполне вероятно, что эти трансферы состоятся уже ближайшим летом.

В текущем сезоне 30-летний Кавани провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах и забил 32 гола.

29-летний Бензема, в свою очередь, сыграл за Реал в 29-ти поединках во всех соревнованиях и отличился 13 раз.