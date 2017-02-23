Испания

Защитник мадридского Реала Даниэль Карвахаль дал свой комментарий после матча с Валенсией.

Защитник Даниэль Карвахаль дал комментарий испанскому журналисту после поражения Галактикос в матче 16-го тура чемпионата Испании с Валенсией. Команда Зидана в гостях потерпела поражение от Валенсии (2:1).

"Любая команда чемпината Испании хотела бы оказаться на месте Реала. Мы продолжаем удерживать лидерство", — сказал защитник Реала испанскому телеканалу.

В нынешнем сезоне на счету Карвахаля 15 матчей (1 ассист) в Ла Лиге.

После 23-х туров Ла Лиги Реал возглавляет турнирную таблицу с 52 очками, опережая Барселону 1 очко соответственно.