Защитник мадридского Реала Даниэль Карвахаль дал свой комментарий после матча с Валенсией.
Даниэль Карвахаль, Getty Images
23 февраля 2017, 11:18
Защитник Даниэль Карвахаль дал комментарий испанскому журналисту после поражения Галактикос в матче 16-го тура чемпионата Испании с Валенсией. Команда Зидана в гостях потерпела поражение от Валенсии (2:1).
"Любая команда чемпината Испании хотела бы оказаться на месте Реала. Мы продолжаем удерживать лидерство", — сказал защитник Реала испанскому телеканалу.
В нынешнем сезоне на счету Карвахаля 15 матчей (1 ассист) в Ла Лиге.
После 23-х туров Ла Лиги Реал возглавляет турнирную таблицу с 52 очками, опережая Барселону 1 очко соответственно.