Испания

Медицинское обследование показало мышечное перенапряжение у вингера Валенсии Луиша Нани.

Вчера Валенсия переиграла Реал 2:1 в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании. Нани был вынужден покинуть поле за 6 минут до конца первого тайма.

"Проведенное сегодня утром обследование Луиша Нани показало перенапряжение мышц бедра игрока", — гласит заявление клуба.

Сроки восстановления вингера пока не называются.

На счету Нани 3 гола в 19 матчах за Валенсию в Ла Лиге в нынешней кампании.

В субботу команде предстоит встреча с Алавесом в рамках 24-го тура чемпионата Испании. На данный момент Летучие Мыши занимают 14-е место в турнирной таблице.