Испания

Форвард Лиона Александр Ляказетт может пребраться в испанскую Примеру.

Мадридский Атлетико хочет приобрести нападающего Лиона Александру Ляказетту. Об этом сообщает The Telegraph.

Матрасники пытались приобрести 25-летнего француза в январе 2016 года. Теперь Атлетико видит в лице Ляказетта замену Антуану Гризманну, который по окончании сезона вероятнеее всего перейдет в Манчестер Юнайтед.

Сообщается, что Лион готов продать Ляказетта за 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Ляказетт сыграл 21 матч в Лиге 1 и забил 21 гол.