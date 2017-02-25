Клуб Депортиво Леганес отправил 4 безответных мяча в ворота Депортиво из Ла-Коруньи.
Леганес, getty images
25 февраля 2017, 21:32
Леганес – Депортиво 4:0
Голы: Шимановски, 19, Мантовани, 30, Унаи Лопес, 81, Буэно, 90+1.
Леганес: Эррерин – Тито, Мантовани, Сиовас, Рико – Перес, Моран (Унаи Лопес, 72) – Эль Жар (Буэно, 86), Габриэль, Шимановски – Герреро (Саму, 77).
Депортиво: Люкс – Хуанфран, Альбентоса, Сидней, Наварро – Гильерме, Москера (Андоне, 46) – Хиль (Файр, 69), Чолак, Какута (Луизиньо, 46) – Хоселу.
Предупреждения: Моран, Герреро – Люкс, Наварро, Гильерме, Хоселу, Андоне.
Удаление: Альбентоса, 62.