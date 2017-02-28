Испания

Зидан: Хесе — грозный игрок

Главный тренер Реала Зинедин Зидан похвалил бывшего нападающего своей команды Хесе Родригеса.

Хесе Родригес, Getty Images

Родригес провел девять лет в системе мадридского Реала и мог стать основным игроком на Бернабеу. Однако травма и не очень удачная игра после нее помешали ему закрепиться в составе.



Летом прошлого года Хесе был продан в ПСЖ за 25 миллионов евро, но и там испанец не смог проявить себя должным образом, после чего был отдан в аренду Лас Пальмасу.



И не смотря на то, что Зидан продал Родригеса, он по-прежнему тепло отзывается о нападающем.



"Он грозный игрок с огромным потенциалом. Хесе — игрок высочайшего уровня. Он мне нравится и как игрок, и как человек".



"Я надеюсь, что его решение присоединиться к Лас Пальмас оправдает себе".



"В Париже у него пошло все не совсем так, как он хотел. Возможно ему просто было предоставлено мало игрового времени", — заявил Зидан в интервью.



Отметим, что следующий матч Лас Пальмас проведет именно против Реала. Поединок состоится завтра в 22:30.



За Лас Пальмас Хесе успел сыграть четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.