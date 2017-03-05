Испания

Примера. Атлетик — Малага 1:0

После победы над Анчоусами баски из Бильбао еще на шаг приблизились к зоне еврокубков.

РАУЛЬ ГАРСИЯ, GETTY IMAGES

Атлетик одержал минимальную победу над Малагой благодаря мячу, забитому с пенальти Раулем Гарсией. Карлос Камени спасти свою команду не сумел, а наш Денис Бойко наблюдал за происходящим на поле со скамейки запасных. Атлетик — Малага 1:0 Гол: Рауль Гарсия, 72, с пенальти. Атлетик: Ираисос — Лекуэ, Йерай Альварес, Ляпорт, Баленсиага — Сан Хосе, Беньят — Сусаета (Саборит, 86), Рауль Гарсия, Муниаин (Асьер Вильялибре, 62) — Иньяки Вильямс (Боведа, 77). Малага: Камени — Росалес, Луис Эрнандес, Демикелис, Хуан Карлос — Дего Льоренте, Игнасио Камачо (Сандро Рамирес, 86) — Кеко (Эн-Несири, 79), Пабло Форналс, Хони (Кастро, 73) — Шарлез. Предупреждения: Беньят, Рауль Гарсия, Саборит — Пабло Форналс, Хуан Карлос, Игнасио КамачоЮ Шарлез.