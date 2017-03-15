Испания

Молодой голкипер Атлетика из Бильбао Алехандро Ремиро получил травму на сегодняшней тренировке команды.

Как информирует BBC, Ремиро был доставлен в больницу Бильбао после сильного удара мячом по голове.

Ситуацию с травмой 21-летнего стража ворот прокомментировал его партнер по команде полузащитник Беньят.

"Мы все в шоке. Алехандро получил сильнейший удар в голову, но кажется, что с ним все нормально".

Характер повреждения вратаря и сроки его восстановления станут известны позднее.

Ремиро этой зимой вернулся в Атлетик из аренды из Леванте и сейчас является третьим вратарем команды. Пока что голкипер не дебютировал за басков в Примере.