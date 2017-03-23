Испания

Агент ФИФА Хота Жота заявил о том, что представители Барселоны ведут переговоры с полузащитником Реала Иско.

Слухи о возможном переходе Иско в стан Барселоны вспыхнули в начале этого года. Действующее соглашение испанца с Реалом рассчитано до середины 2018 года, а ранее сам футболист неоднократно намекал на уход из мадридской команды.

Сложность для Барселоны в этом вопросе является в том, что в контракте Иско прописан пункт, согласно которому игрок не может переехать в Каталонию прямиком из Реала. Несмотря на это, Барселона, по слухам, готова дождаться следующего лета и пригласить полузащитника в свою команду.

Как информирует AS, ссылаясь на слова агента ФИФА, Барселона уже на протяжении почти трех недель ведет переговоры с Иско. Кроме того, по словам функционера, сам Иско всегда мечтал надеть сине-гранатовую футболку.

Ранее о переговорах между Барселоной и Иско сообщала радиостанция RAC 1. По информации этого источника, сине-гранатовые предложили 24-летнему футболисту 20 миллионов евро "подъемных". Деньги игрок сможет получить в том случае, если же летом будущего года он пополнит ряды блаугранас на правах свободного агента.

В текущем сезоне Иско провел за Реал 30 матчей во всех соревнованиях, отметившись при этом шестью голами и шестью результативными передачами.