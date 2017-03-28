Испания

Плеймейкер Реала Иско близок к продлению своего соглашения к клубом.

Нынешний контракт полузащитника заканчивается в следующем году, и ранее сообщалось, что испанец не хочет подписывать новое соглашение и может покинуть команду из-за недостатка игровой практики.

Активный интерес к Иско проявляли Милан и Ювентус, а в последнее время футболиста даже сватали в Барселону.

Однако сейчас, видимо, эпопея вокруг будущего испанца подходит к концу. Как сообщает AS, Реал предложил Иско продлить контракт, и переговоры относительно нового соглашения на этой неделе активизировались.

Вероятно, футболист подпишет обновленный контракт на более выгодных условиях.

Заработная плата испанца будет увеличена с 3 до 8 миллионов евро в год, а само соглашение будет подписано на ближайшие 5 или 6 лет.