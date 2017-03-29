Испания

Завтра вечером на Сантьяго Бернабеу состоится мероприятие, на котором будет официально оформлена сделка между Реалом и телекоммуникационной компанией Telefonica.

Об этом сообщает официальный сайт Реала. На мероприятии будет присутствовать президент бланкос Флорентино Перес, глава компании Telefonica, а также футболисты первой команды Сливочных.

Telefonica — одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Испании. По информации Marca, соглашение между сторонами будет рассчитано на два ближайших года.

При этом официальным спонсором Реала продолжит оставаться компания Fly Emirates.

Кроме того, отмечается, что клубу удалось улучшить нынешний контракт с авиакомпанией Emirates, и теперь Реал от этого партнерства будет зарабатывать 50 миллионов евро в год вместо 25.