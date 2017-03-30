Испания

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с премьером Испании Мариано Рахоем судьбу нападающего Романа Зозули.

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с премьером Испании ситуацию вокруг Зозули и заявил, что скандал с украинским нападающим следствие спланированной пропагандистской кампании России.

"Ситуация с Романом Зозулей является следствием тщательно спланированной пропагандисткой кампании в духе гибридной войны России против Украины", — цитирует Президента Украины его пресс-секретарь Святослав Цеголко на странице в Facebook.

Президент Украины также поблагодарил испанское руководство за четкую позицию в поддержке украинского форварда.

Украинский нападающий Роман Зозуля разорвал контракт с Райо Вальекано, так и не проведя за клуб ни одной игры. Переходу футболиста препятствовали болельщики, которые выразили свою радость во время матча.

Напомним, Зозуля не может выступать за Бетис, так как в течение сезона он был заявлен за три команды. ФИФА разрешила футболисту вернуться в Днепр, однако у клуба имеются проблемы с УЕФА и клубом Райо.