Президент Украины Петр Порошенко обсудил с премьером Испании Мариано Рахоем судьбу нападающего Романа Зозули.
Роман Зозуля, realbetisbalompie.es
30 марта 2017, 18:11
Президент Украины Петр Порошенко обсудил с премьером Испании ситуацию вокруг Зозули и заявил, что скандал с украинским нападающим следствие спланированной пропагандистской кампании России.
"Ситуация с Романом Зозулей является следствием тщательно спланированной пропагандисткой кампании в духе гибридной войны России против Украины", — цитирует Президента Украины его пресс-секретарь Святослав Цеголко на странице в Facebook.
Президент Украины также поблагодарил испанское руководство за четкую позицию в поддержке украинского форварда.
Украинский нападающий Роман Зозуля разорвал контракт с Райо Вальекано, так и не проведя за клуб ни одной игры. Переходу футболиста препятствовали болельщики, которые выразили свою радость во время матча.
Напомним, Зозуля не может выступать за Бетис, так как в течение сезона он был заявлен за три команды. ФИФА разрешила футболисту вернуться в Днепр, однако у клуба имеются проблемы с УЕФА и клубом Райо.