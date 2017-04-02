Представляем вашему вниманию видеообзор матча 29-го тура чемпионата Испании между Малагой и Атлетико (0:2).
Коке, Getty Images
02 апреля 2017, 15:20
Благодаря выездной победе над Малагой, подопечные Диего Симеоне вышли на третье место в турнирной таблице испанской Примеры.
Малага — Атлетико 0:2
Голы: Коке, 26, Филипе Луис, 74
Малага: Камени — Росалес, Льоренте, Эрнандес, Торрес (Рикка, 15) — Родригес (Ресио, 60), Камачо — Кеко (Сантос, 72), Форналс, Карлос — Рамирес
Атлетико: Облак — Хуанфран, Лукас, Савич, Филипе Луис (Хименес, 88) — Ньигес, Габи, Томас (Корреа, 53), Коке — Гризманн (Годин, 84), Торрес
Предпреждения: Ресио, Карлос — Лукас, Савич