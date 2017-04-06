Испания

Гранада подписала контракт с форвардом Коринтианса Кайо Эмерсоном.

Первым новичком Гранады, который сможет выступать за андалусийцев со следующего сезона, стал 18-летний бразильский форвард Кайо Эмерсон. К парню, который считается одним из самых талантливых в стране среди сверстников, присматривались Барселона, Манчестер Сити, Ливерпуль и Эвертон, однако Эмерсон, подписавший контракт до 2021 года, решил стартовать в Европе с более скромной площадки.

"Я очень рад, что продолжу свою карьеру в Гранаде, — цитирует Кайо Marca. — Здесь есть все, чтобы расти в профессиональном плане, и надеюсь, что я смогу использовать эти возможности".

Эмерсон, который может стать конкурентом (или партнером) Артема Кравца в линии атаки, если украинский форвард останется в Гранаде, достался клубу за смешные деньги — 300 тысяч евро. Все дело в том, что парень не играл за Коринтианс с мая прошлого года, поскольку его агенты не могли найти общего языка с клубом, и Всемогущие решили получить хоть какие-то деньги за футболиста, который вскоре мог покинуть их бесплатно.