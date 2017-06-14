Испания

Футбольный клуб Реал Мадрид выразил поддержку своему лидеру Криштиану Роналду, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Испанская прокуратура подала в суд жалобу на вингера Реала Криштиану Роналду, утверждая, что он не выплатил почти 15 млн евро налогов.

Представители Роналду уже успели опровергнуть любые правонарушения, а теперь португальца поддержал и его клуб.

"ФК Реал Мадрид безоговорочно уверен, в нашем игроке Криштиану Роналду. Мы считаем, что он всегда придерживался законов и добросовестно выполнял свои налоговые обязательства", — гласит заявление Реала.

"С момента своего появления в Реале в июле 2009 года, Криштиану Роналду всегда придерживался прозрачности в вопросе выплаты налогов. ФК Реал не сомневается, что Криштиану Роналду докажет свою невиновность в этом деле. Также клуб надеется на то, что невиновность игрока будет доказана как можно скорее".

Стоит отметить, что по информации одного из блогеров El Confidential, Реал ранее просил испанские СМИ убрать фото Роналду в форме Реала из новостей о налоговых махинациях, чтобы это не пятнало репутацию клуба.