Испания

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти может перебраться в испанскую Примеру.

Каталонцы решительно настроены совершить трансфер хавбека парижан Марко Верратти, сообщает Mundo Deportivo.

Барселона готова заплатить за итальянца 70 млн евро. Также сообщается, что Верратти должен стать ключевым футболистом в строительстве нового проекта главного тренера "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде.

Отметим, что руководство ПСЖ не планирует продавать Верратти и рассматривать предложения меньше 100 миллионов евро.

Контракт Верратти с ПСЖ действует до июля 2021 года.