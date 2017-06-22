Испания

Нападающий Малаги Сандро Рамирес в ближайшее время должен перейти в Эвертон.

Воспитанник Барселоны вскоре может подписать контракт с Ирисками.

Нападающий прошел медосмотр для ливерпульского клуба еще перед отъездом на молодежный чемпионат Европы в Польшу.

Как сообщает ВВС, Эвертон намерен в ближайшее время завершить подписание нападающего, выкупив его у Анчоусов за 5,2 млн фунтов.

21-летний игрок забил 14 голов в Ла Лиге в прошлом сезоне, перейдя в Малагу из Барселоны в июле 2016 года.

Отметим, что Эвертон нынешним летом уже пополнился голкипером Сандерленда Джорданом Пикфордом, а также полузащитником Аякса Дэви Клаассеном.