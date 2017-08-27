Владелец и президент Малаги Абдулла Аль-Тани подверг критике главного тренера команды Мичела.
Абдулла Аль-Тани, GETTY IMAGES
27 августа 2017, 09:41
Накануне Малага на выезде уступила новичку Примеры Жироне со счетом 0:1.
После игры главный тренер "анчоусов" Мичел пожаловался на трансферную политику клуба, сказав, что ему нужно усиление.
На этот тут же в твиттере отреагировал президент Малаги Абдулла Аль-Тани.
"Мистер Мичел, мне кажется, что вы ошибаетесь. Вам нужно говорить исключительно о команде и ничего больше. За трансферный рынок у нас отвечает спортивный директор", — написал функционер.
Интересно, что всего через несколько минут после публикации Аль-Тани удалил свою запись.