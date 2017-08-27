Испания

Владелец и президент Малаги Абдулла Аль-Тани подверг критике главного тренера команды Мичела.

Накануне Малага на выезде уступила новичку Примеры Жироне со счетом 0:1.

После игры главный тренер "анчоусов" Мичел пожаловался на трансферную политику клуба, сказав, что ему нужно усиление.

На этот тут же в твиттере отреагировал президент Малаги Абдулла Аль-Тани.

"Мистер Мичел, мне кажется, что вы ошибаетесь. Вам нужно говорить исключительно о команде и ничего больше. За трансферный рынок у нас отвечает спортивный директор", — написал функционер.

Интересно, что всего через несколько минут после публикации Аль-Тани удалил свою запись.