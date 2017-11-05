Испания

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал игру своей команды в матче с Севильей.

В рамках очередного тура Примеры "сине-гранатовые" дома справились с Севильей (2:1).

В данном поединке дубль на свой счет записал нападающий Пако Алькасер, который и принес каталонцам победу, порадовав главного тренера команды Эрнесто Вальверде.

"Алькасер забил два важных мяча, которые должны будут придать ему уверенности, необходимой любому нападающему", — сказал Вальверде.

"Я очень рад за Пако. Он доказал, что умеет забивать. Когда футболисты справляются с давлением и добывают результат, я начинаю больше доверять им".

"В первом тайме мы выглядели лучше и могли забивать больше. Во второй половине Севилья местами превосходила нас".

"Сейчас мы возглавляем турнирную таблицу Примеры, потому как практически не совершали ошибок. Впереди нас ждет очень тяжелый календарь, и, чтобы удержать лидерство в чемпионате, нам необходимо приложить множество усилий", — подытожил Эрнесто.

Ранее Вальверде рассказал, что в нынешнем сезоне Лиги чемпионов английские команды выглядят сильнее испанских.