Каталонский клуб намерен расстаться с рядом игроков уже в январское трансферное окно.
Арда Туран, Getty Images
08 ноября 2017, 14:06
"Сине-гранатовые" не собираются дожидаться лета для того, чтобы серьезно перетряхнуть состав.
Как сообщает каталонское издание Sport, Барселона уже в январе выставит на трансфер сразу трех футболистов: Томаса Вермалена, Алейша Видаля и Арда Турана.
По информации источника, главный тренер комнады Эрнесто Вальверде не рассчитывает на данных исполнителей и попросил руководство клуба продать их.
Ранее сообщалось, что Барселона интересуется защитником Аякса.