Испания

Каталонский клуб намерен расстаться с рядом игроков уже в январское трансферное окно.

"Сине-гранатовые" не собираются дожидаться лета для того, чтобы серьезно перетряхнуть состав.

Как сообщает каталонское издание Sport, Барселона уже в январе выставит на трансфер сразу трех футболистов: Томаса Вермалена, Алейша Видаля и Арда Турана.

По информации источника, главный тренер комнады Эрнесто Вальверде не рассчитывает на данных исполнителей и попросил руководство клуба продать их.

Ранее сообщалось, что Барселона интересуется защитником Аякса.