Испания

Нынешний сезон может стать для нападающего Реала Криштиану Роналду последним в "королевском клубе".

Прошлым летом португальская пресса растиражировала информацию о том, что Криштиану желает уехать из Испании, а потому собирается покинуть Реал.

В итоге португалец остался в Мадриде, однако надолго ли?

Как сообщает El Chiringuito, Роналду намерен сменить клуб будущим летом и уже сообщил об этом президенту "бланкос" Флорентину Пересу.

По информации издания, португалец считает, что в Реале его не ценят по достоинству, что и является для него главной мотивацией уйти.

Что касается Переса, то он не намерен просто так отпускать Криштиану, действующий контракт которого действителен до 2021 года.

В нынешнем сезоне Роналду отличился одним забитым мячом в 7 матчах Примеры.

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