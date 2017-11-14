Испания

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что форвард Барселоны Лионель Месси уже продлил контракт с клубом.

В середине сентября президент "сине-гранатовых" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что лидер команды Лионель Месси продлил контракт с клубом до 2021 года.

Тогда президент сказал, что в соглашении есть подпись отца, который владеет всеми имиджевыми правами сына, а подпись самого футболиста — сущая формальность.

Позднее Бывший кандидат в президенты Барселоны Агусти Бенедито подставил под сомнения слова Бартомеу, заверив, что без подписи Месси соглашение недействительно и обвинив Барселону во лжи.

Теперь в ситуацию вмешался президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

"Месси продлил контракт с Барселоной. Соглашения вступают в силу, когда их подписывают, а не когда о них объявляют. Если меня не обманули, он переподписал контракт", — сказал Тебас.

По официальной информации, контракт Месси рассчитан до лета 2018 года.