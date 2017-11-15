Испания

Защитник Реала Дани Карвахаль дал первое интервью после возвращения в строй команды.

В конце сентября врачи Реала обнаружили у Дани вирусное поражении перикарда — наружной соединительной оболочки сердца. С тех пор игрок не выходил на поле и проходил реабилитацию.

"Я испугался и начал думать, что это может стать чем-то хроническим и мне нужно будет завершить карьеру. Я действительно думал об этом", — цитирует Карвахаля Marca.

"Однако врачи говорят мне не волноваться и настаивают, что такое часто происходит. Они просят меня употреблять лекарства и сохранять спокойствие. Первые 3-4 недели были просто ужасными, ведь мне нельзя было даже двигаться. Мое тело просило активных действия, ведь я спортсмен, но мне было нельзя".

"Мне бы хотелось вернуться на поле раньше, но мы договорились, что это произойдет после международного перерыва. Я готов к борьбе за место в составе и думаю, что все будет хорошо".

Ранее сообщалось, что врачи не позволят Карвахалю принять участие в ближайшем матче Реала против Атлетико.