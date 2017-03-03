Турция

Форвард Ювентуса Марио Манджукич может перебраться в чемпионат Турции.

Галатасарай интересуется нападающим Ювентуса Марио Манджукичем. Об этом сообщает Football Italia.

Сообщается, что переход может состояться лишь в том случае, если Галатасарай в сезоне-2016/17 квалифицируется в Лигу чемпионов.

Манджукич может рассчитывать на стабильное место в основе, из-за ухода Лукаса Подольского в японский чемпионат.

Контракт нападающего со Старой Синьорой действует до лета 2019 года. В текущем сезоне Марио сыграл 24 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.