Украина

Полузащитник Днепра Сергей Кравченко прокомментировал сложную ситуацию, в которой оказался его клуб.

Ранее сообщалось, что за долги перед экс-наставником команды Хуанде Рамосом, его помощниками, а также агентом Хинесом Карвахалем Сельером Днепр в ближайшее время могут перевести в Первую лигу.

"То, что я скажу, мало значит. Знаю я одно — Днепр должен и обязан жить. Надеюсь, что все будет нормально", — сказал Кравченко в интервью телеканалу Футбол 1.

"Сейчас ходят разговоры про снятие очков, Первую лигу, но думаю, что до лета нас не понизят в классе. Мне кажется, что это даже запрещено по регламенту. Не понимаю, как это может произойти".

"До лета будем играть, а дальше что будет... Однозначно, этот клуб должен жить", — добавил полузащитник.