Киевское Динамо начало подготовку к весенней части текущего сезона.
fcdynamo.kiev.ua
16 января 2017, 23:44
Напомним, что сегодня команда Сергея Реброва вместе с молодежным коллективом киевлян отправилась в Испанию, где пройдет ее первый зимний учебно-тренировочный сбор.
Как сообщает официальный сайт киевского клуба, Динамо уже успело провести свою первую тренировку в футбольном центре Марбельи.
Отмечается, что тренировочное занятие получилось довольно насыщенным: футболисты много работали с мячом, выполняя различные соревновательные упражнения.
В рамках этого сбора киевляне проведут 5 контрольных матчей.