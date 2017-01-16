Украина

Киевское Динамо начало подготовку к весенней части текущего сезона.

Напомним, что сегодня команда Сергея Реброва вместе с молодежным коллективом киевлян отправилась в Испанию, где пройдет ее первый зимний учебно-тренировочный сбор.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, Динамо уже успело провести свою первую тренировку в футбольном центре Марбельи.

Отмечается, что тренировочное занятие получилось довольно насыщенным: футболисты много работали с мячом, выполняя различные соревновательные упражнения.

В рамках этого сбора киевляне проведут 5 контрольных матчей.